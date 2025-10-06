Evlilik sonrası ilk kez ortaya çıktılar!

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgâr Çetin, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. 2016 yılında alkollü araç kullanırken bir polis memurunu şehit eden Çetin, geçtiğimiz yıl evlendiği eski Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı Mina Nur Çebi ile Bebek'te görüntülendi. Yaklaşık 1,5 yıl önce dünya evine giren ikili, düğün sonrası ilk kez objektiflere takıldı. Kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce şaşkınlık yaşayan Çetin, "Arkadaşlar teşekkür ederim, kolay gelsin" diyerek hızlıca oradan ayrıldı.

'BABAM DOĞRU SÖYLEMİŞ'

SiNAN Çetin'in diğer oğlu Rafael Cemo Çetin ise Arnavutköy'deydi. Dilan Çiçek Deniz ile ayrılığı hakkındaki sorularını yanıtlayan Çetin, "Dilan ile güzel giden bir beraberliğimiz vardı ama noktalama kararı aldık" dedi. Babası Sinan Çetin'in "Her ayrılık yararlıdır" açıklamasının hatırlatılması üzerine ise "Babam doğru söylemiş" diye karşılık verdi.