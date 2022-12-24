Ezgi Mola’nın annesine kötü haber

Unlu oyuncu Ezgi Mola'nın annesi Jale Erkan, 2013 yılında yuz felci gecirdi. Yuzunde hasar oluşan Erkan, tedavi olmak amacıyla Prof. Dr. Tamer Koldaş'a gitti. Koldaş, Erkan'ın yuzundeki hasarı giderebileceğini soyledi ve ameliyat ederek, goz kapağını kaldırdı. Ancak ameliyat sonrası norolojik sıkıntılar yaşadığını iddia eden Erkan, yemek yemekte zorluk cektiğini, konuşurken dudağını ısırdığını ve yediklerini dokmeye başladığını ileri surerek, Koldaş'a 150 bin lira maddi, 10 bin lira manevi tazminat davası actı. İstanbul Tuketici Mahkemesinde gorulen davada Jale Erkan, Adli Tıp Kurumu heyeti tarafından muayene edildi. Yapılan muayene sonrası Kurum, mahkemeye bir rapor sundu.Raporda, Erkan'ın ust goz kapağına altın plak yerleştirilmesi ve alt goz kapağı lifting ameliyatı enduksiyonunun ve uygulama şeklinin tıbben doğru olduğu kaydedildi. Erkan'ın ameliyat sonrası gelişen komplikasyonların duzeltilmesi icin başka merkeze başvurarak ilgili hekimin takip ve komplikasyon yonetiminden cıktığı, Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tamer Koldaş'ın eylemlerinin tıp biliminin ilke ve kurallarına uygun olduğu kaydedilen raporda, Erkan'ın uygulamalarda aydınlatılmış onamın yazılı veya sozlu alınabileceği yine burada doktorun eksik veya kusurunun olmadığı belirtildi. Dava, suruyor.