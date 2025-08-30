Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evlendi

Ezgi Şenler ve Ömer Gürgen, Beykoz'da yakın arkadaşlarının katıldığı nikah töreniyle evlendi. Basın mensupları ile nikah öncesi sohbet eden Ezgi Şenler, "Teklif hiç beklemediğim bir anda evdeyken geldi. Yani eve girdiğimde evde birisi var, 'Ömer' diye bağırdım. Aslında Ömer bana sürpriz hazırlamış" dedi. Evle ilgili hazırlıklarına devam ettiklerini söyleyen Ezgi Şenler, "Evin hazırlıkları hala devam ediyor henüz tam bitmedi. İşlerden kaynaklı da hemen balayına gitmeyeceğiz. Hatta Ömer'in çok yakın arkadaşının bir düğünü var, ilk başta bir düğüne gideceğiz" diyerek güldü.