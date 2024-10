Fazıl Say’a flütçü sevgili

Fazıl Say, üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçı, uzun süredir müzisyen Aslıhan And ile birlikte… İkilinin yakın çevresi, çiftin çok yakın bir zamanda düğün yapacaklarını belirtiyor. Say daha önce çellist Gülyar Balcı, ardından da piyanist Ece Dağıstan ile evlenmişti.Say bir konser sonrası sevgilisi Aslıhan And için "Aslıhan And 'istisnai' bir sanatçı, her sesin kıymetini bilen bir yorumcu. Dinleyenlerini, müziği ve sihri ile çok etkiliyor. Çok homojen ve bütünlüğü sağlamış iyi bir düo (ikili) oluşturduk. Aslıhan And ile tüm dünyanın konser salonlarına gideriz diye düşünüyorum" dedi.