Feraye, Ümran’ı köşeye sıkıştırdı!

ATV'ninilgiyle takip edilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından olan dizinin 21. bölümünde; artık Güneş'e zarar vermemesi için Elif gözünü karartır. Fulya, Fırat'ı arar Elif'in kötü bir şeyler yapacağından korktuğunu ve ona engel olması gerektiğini söyler. Sinirden gözü dönen Elif arabayı Dila'nın üzerine sürer. Feraye ise elinde annesinin görüntüleri ile Ümran'ın kapısına dikilir. Eğer kendi hisselerini ona vermezse bu görüntüleri herkese göstereceğini, onun da hapis yatacağını söyler. Ümran bir karar vermek zorundadır.