Final gününe eltiler damga vurdu

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.İki elti ve dünürlerin yarışmacı olarak karşı karşıya olduğu Mutfak Bahane'de, hafta finali heyecanlı başladı. Fenomen kayınvalide Medine Hanım'ın listesi olay yarattı. Gelinlerinden beklentilerini sıralayan kayınvalide gelin adaylarını şok etti. Annesine rağmen kayınvalidesinin isteklerini kabul eden Cansu herkesi şaşırttı. Dünürleri karşı karşıya getiren olaylı liste de ise yok yoktu.Hafta finalinde eleme potasındaki gelinlere bir şans daha verilerek eleme yapılmadı. 15 bileziğin sahibi ise Seda ve Harun çifti oldu.