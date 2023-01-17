Fırat babası hakkındaki gerçeği öğrendi!

ATV'ninilgiyle takip edilen 'Bir Küçük Gün Işığı', geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizi önceki gecenin en çok konuşulanları arasındaydı. Yeni bölümde; Elif, Cemil Bey'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir. Ümran, kocası ile ilgili yaşadıkları hakkında Elif'e bilmesini istediği kadarını anlatır. Ümran'ın durumuna üzülen Elif, Fırat her şeyi o anlatana kadar susmayı kabul eder. Bu Ümran ile aralarındaki buzların erimesini sağlar. Elif ve Fırat, Ümran'ın fikri ile balayına gitmeye karar verirler. Onların yokluğunu fırsat bilen Ümran, herkesi evden uzaklaştırır. Amacı Cemil'i tamamen susturmaktır. Elif'in içine kurt düşer ve planı anlar. Fırat'a babasını itenin annesi olduğunu söylemek zorunda kalır.