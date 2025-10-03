Gazze artık ulaşılmaz değil

PSİKOLOJİK EŞİK AŞILDI

SUMUD Filosu'nun Gazze sahiline ulaşması tüm dünyada 'Psikolojik bir eşik aşıldı' şeklinde yorumlandı. Ancak katil İsrail'in hukuk tanımaz tutumu büyük protestolara neden oldu. Deniz Uğur ve İsmail Hakkı geceyi İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu önünde eylem yaparak geçirdi. Gamze Özçelik, Uğur Işılak, Murat Kekilli, Haluk Piyes, Sinan Akçıl, Mesut Özil, Alişan, Ali Nuri Türkoğlu gibi birçok isim de paylaşımlarıyla müdahaleye tepki gösterdi.

HERKES NEFRET EDİYOR

DENİZ Uğur, "Biz Gazze'ye sahip çıkmak için buradayız! Herkesten de destek bekliyoruz" dedi. İsmail Hakkı "Kanı bozuk katil ABD'nin Sarıyer'deki başkonsolosluğunun arka girişindeyiz", Alişan ise "Sen istediğin kadar güç bende, para bende istediğimi yaparım de… İnsanlık uyandı ve farkında değilsin ama sonun geliyor itrail! Herkes senden nefret ediyor" diyerek tepkisini dile getirdi.



HARRY POTTER'IN YAHUDİ ASILLI OYUNCUSU: HİTLER BİZİ KENDİNE BENZETTİ

İsrail'in Gazze'ye yardıma koşan aktivistlere silah doğrultup gözaltına alması tüm dünyada tepkilere neden oldu. Bu olayın ardından Harry Potter'ın 84 yaşındaki Yahudi oyuncusu Miriam Margolyes'ın "Kendimi kötü hissediyorum. Gazze'de Hitler kazandı. Hitler bizi kendine benzetti" sözleri de bir kez daha gündem oldu.