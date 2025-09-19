Hülya Koçyiğit: Filistin’de yaşananlar yüreğimizi parçalıyor

Koçyiğit de genç sinemacılar ile tecrübelerini paylaştı. Söyleşiye Gazze'de yaşananların içini parçaladığını söyleyerek başlayan usta, bebeklerin üzerine yağan bombaların, yaşanan insanlık suçunun yüreğini kanattığını ve bu soykırımın bir an önce son bulmasını dilediğini belirtti.