‘Gazze mücadelemizi asla bırakmayacağız’

Gamze Özçelik, ilk günden beri Gazze'de zulme uğrayanlara destek veriyor. Açtığı ekmek fırınları bombalansa da, gıda paketleri ve temiz su dağıtımı İsrail'in yaptığı soykırım dolayısıyla sekteye uğrasa da Gazze için yılmadan mücadele etmeye devam ediyor Özçelik... Umuda Koşanlar Derneği olarak mücadeleyi asla bırakmayacaklarını belirten Özçelik, "Gazze yalnız değildir" diyerek ekliyor:

"Gazze'de hayat, en temel ihtiyaçlara ulaşmakta bile büyük zorluklarla devam ediyor. Biz de bu zorlukları biraz olsun hafifletebilmek için; su dağıtımları, ekmek fırını çalışmaları ve gıda paketleri ile kardeşlerimizin yanında olduk.

Her damla su, her ekmek, her gıda paketi; orada yaşayan aileler için sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir umut. Umuda Koşanlar olarak Gazze'nin yanında olmaya devam ediyoruz."