‘Gazze özgür olduğunda orada konser vermek istiyorum’

İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırıma karşı sesini en fazla yükselten sanatçılardan biri olan Murat Kekilli, SABAH youtube kanalında Mehmet Özkan'a konuştu. İsrail'in kara harekatı başlatması sonrası sanatçıların susmasına sitem eden Kekilli, şunları söyledi: "İnsani sorumluluklarımızın önünde hiçbir şey durmamalı... Makam, şöhret, mevki, şan her neyse insani önceliklerimizin önüne geçmemeli. İnsan olduğumuzu hatırlamalıyız. 'Yıkılasın İsrail' şarkımdan dolayı tehdit aldım, 'Senin de sonun gelecek' dediler.

Allah'ın verdiği bir canımız var elbet bir gün bu emaneti ona teslim edeceğiz. Önemli olan ölmeden önce neler yaptığımız. İsrail'den acayip konser teklifleri geldi bana. Büyük paralar teklif ettiler. Bizim sanatçı arkadaşlarımızdan gidenler oldu, hayretle karşıladım. Dünyanın bütün servetini önüme yığsanız ben İsrail'de konser vermem ama Filistin'e bedava konsere giderim. Allah ömür verirse Gazze özgürlüğüne kavuştuğunda orada sahne almak istiyorum."