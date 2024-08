Gelin-görümce kavgası aileyi karıştırdı

Ailesiyle roblemli olan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ailesini sildiğini duyurdu. Deniz'e menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz ile kız kardeşi Yurda Güler tepki gösterdi. Güler, Deniz'in eşi Samar Dadgar hakkında da ilginç ithamlarda bulunarak şu paylaşımı yaptı:"Abim Özcan Deniz 'Ailemle bağım kalmamıştır maddi manevi bana zarar veriyorlar' diyor. Abimin benim ve eşimin yıllardır dişimle tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim... İşin aslı şudur ki; birinci evliliği bitmeden, İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik. Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu.Bu kadının tesiriyle ailesini düşman bilen, yaşının getirdiği yaşlanma hissinin verdiği, her erkeğin yaşadığı dönemsel buhran ve bunalımını bir yardım alarak sonlandırmasının düşünüyorum. Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı, kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir; ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı... Hep beraber yaşadık."Bu paylaşımın ardından Deniz, kız kardeşine "Akşamı bekle" diye gözdağı vererek yeni bir açıklama daha yaptı: "Beni durdurdular. Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Birlikte olduğun evli barklı adam için hazırladığım video duruyor. Bir saygısızlığı daha bekliyor."Bu gelişme sonrası yaşanan gerilimi çözmek için aile büyüklerinin devreye girdiği öğrenildi. Aile büyüklerinin hem Özcan'ı hem kardeşini uyarıp "Aranızdaki anlaşmazlığı oturup birlikte çözelim" dediği söyleniyor.Özcan Deniz'in eşi de şu paylaşımı yaptı: "O seviyeye düşmeyeceğim. Sizinle, sizin gibiler uğraşsın. Benim gücüm sizin karanlık yanınıza yetmez. Baştan sona iftira ve yalan, dahasını kuracak kadar vakit ayıramam mutluluğumla meşgulüm. İsteyen istediğini desin, konuşsun, benim tek bir bildiğim var, beni bilen seven ailem (Özcan ve Kuzey), gerisi sizin olsun!"