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Giriş Tarihi: 31.3.2024

Gelin ve kayınvalideleri teftiş etti

Gelin ve kayınvalideleri teftiş etti
HAFTA içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu 'Mutfak Bahane'de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor. Sevilen sunucu Nur Viral, final gününde gelinler ve kayınvalideleri teftiş etti. Puanlama sırasında yaptığı yorumlar ile beğeni toplayan sunucu herkese adil bir puanlama yaptı. Sevilen sunucu gelinlerinin gençliğini kıskanan kayınvalideler içinde güzellik sırları vermeyi ihmal etmedi. Buse ve Metehan'ın lüks düğünleri günlerdir herkesin merak konusuydu. Gelinlik ve düğün masrafları dudak uçuklatan düğünün görüntüleri merakla izlendi. Dillere destan düğünün görüntüleri herkesi şaşırttı. Yüksek bütçeli düğünü beğenmeyen gelinler Buse'yi kızdırdı. Fenomen gelin annesizliğinin açtığı yaraları dile getirirken gözyaşlarını tutamadı. Doğum yaptığı sırada annesini ne kadar özlediğini anlatan Seda herkesi üzdü. Her bir puanın önemi biraz daha artarken gelinler arasındaki rekabet kızıştı. "Final günü bir anda stüdyodan çıkan Buse ve Metehan çifti mi, yoksa düşük puan alan Gülay ve Levent çifti mi elendi?" sorusunu pazartesi günkü yeni bölümde açıklanacak.
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Gelin ve kayınvalideleri teftiş etti
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