Gelincik tarlasından yardımlaşma çağrısı yapan Gülben Ergen’e tepki!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken binlerce bina da yerle bir oldu. Hatay Kırıkhan'a giden Gülben Ergen ise bir tarlaya girerek takipçilerine çağrıda bulundu.

Gelincik tarlasından yardımlaşma çağrısı yapan Gülben Ergen'e tarla sahibinden tepki | Video

Depremzedeleri ziyaret ettikten sonra sosyal medya hesabından tarlada çektirdiği bir videoyu paylaşan Gülben Ergen, "Hatay/Kırıkhan'da bir gelincik tarlasından sesleniyorum. Bayramı bu topraklarda geçirdiğim için mutluyum. Burada herkesin umudu ve yaşama sevincini yenilemeye ihtiyacı var. Yaralar sarılmaya devam ediyor" dedi.

TARLA SAHİBİNDEN TEPKİ

Gülben Ergen'in videosunu izleyen tarla sahibi ise bir video yayınlayarak sitem etti. Kendisinden izin alınmadığını söyleyen tarla sahibi, "Tarla gelincik tarlası değil, tarlama kimsenin girmesini istemiyorum. Gülben Ergen bir şey paylaşmış ama burası ekin tarlası gelincik tarlası değil" diyerek tepki gösterdi.