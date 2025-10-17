Genç yeteneklere özel sahne

İstanbul'un kültür sanat hayatına yeni bir nefes geldi! Nişantaşı'nda kapılarını açan Palau Sanat Platformu, genç yeteneklerin gelişimine rehberlik edip onları destekleyen bir eğitim ve üretim alanı sunuyor. Yıllar önce Güzel Sanatlar Lisesi'nde okurken küçük bir konser salonu bulmakta yaşadığı güçlükten ilhamla bu hayali gerçeğe dönüştüren kurucu Hacer Pala, "Viyana'da, Prag'da sanat hayatın bir parçasıydı. İstanbul'da da bu ruhu yaşatacak bir yer olmalıydı" dedi.

BURS VE KONSER İMKANI

Maddi imkanı olmayan genç müzisyenlere burs ve sahne desteği sunarak onların sanat yolculuğuna güç katmayı amaçlayan platform, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Derneği (TDP) iş birliğiyle müzik eğitimi alan gençlere hem burs hem de konser imkânı sağlayacak. SABAH Gazetesi ve Halkbank'ın katkılarıyla, her ay düzenlenecek tematik konserler ve sanat etkinlikleri, genç yeteneklerin sesini geniş kitlelere ulaştırırken, sanatın toplumsal gücünü de görünür kılacak. Sanat yönetmenliğini flüt sanatçısı Merve Başoğlu'nun üstlendiği konser programında; klasik müzik konserlerinden oda müziğine, resim sergilerinden sanatçı söyleşilerine kadar uzanan zengin bir içerikle hazırlandı. İlk etkinlik yarın Genç Notalar-İlk Sahne konseptiyle sanatseverlerle buluşacak.