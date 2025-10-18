Gençlerin yanında olmalıyız

Geceye katılan Brezilya asıllı Türk oyuncu Jessica May, "Gençler bu ülkenin ve dünyanın geleceği. Yaptıkları her şeyi desteklemeli ve yanında olmalıyız" dedi. May modayla ilgili sorulara "İzlemeyi seviyorum ama uygulamıyorum. Tişört, pantolon ve spor ayakkabı tarzım var. Favori rengim mavi ve yeşil tonları" diye yanıt verdi. Brezilya'dan yeni döndüğünü belirten May, "İlk geldiğimde dilde zorlandım ama Brezilya ve Türkiye kültürü benziyor. Sıcakkanlı ve misafirperverlik benziyor" dedi.

DÜĞMELERDEN KOLYE YAPTIM

Oyuncu Gülper Özdemir ise "Annem terzi. Evde her yerde kumaş ve düğmelerle yetiştim. Hatta düğmelerden kolye yapıp, satıyordum. Kıyafetleri çizip, 'Anne böyle elbise istiyorum' deyince tasarlıyordu. Çocukluğuma geri döndüm" dedi. Gezi hayallerinden bahseden oyuncu, "Turistik olmayan yerlerden gitmek isterim. Bisikletle Türkiye'den Orta Asya'ya gitmek isterim. İyi niyet amacıyla gitmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

MARKA TAKINTIM YOK

Oyuncu Tuğba Melis Türk, "İkinci el kıyafet aldığım yerler oluyor. Marka takıntım yok. Kendime yakıştırmayı seviyorum. Modayı takip etmiyorum. Eski zamanlara değer vermeyi seviyorum" diye konuştu.