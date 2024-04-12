Gerilim filmi için Hollywood’dan ekip geldi

Nilay Deniz ve Can Güreler'in başrollerini paylaştığı 'Geçmişten Kalan' filmi için Hollywood'dan özel ekip getirildi. Gerilim ve korku alanında bu yılın en iddialı yapımları arasında gösterilen film için plastik makyaj ve görsel efekt uzmanları ekibe katıldı. Göz makyajı için özel lenslerin, plastik makyaj için de 2 haftalık bir çalışmanın yapıldığı filmde Zeynep Yaylıcıoğlu, Aysan Sümercan, Kenan Demirok, Derin Deniz Keskin, E. Tuana Usta, Melih Çardak, İzmir Mert gibi isimler de yer alıyor. Yapım, trajik bir kaza sonucu bebeğini kaybeden sosyal medya fenomeni Ayşe ve açgözlü emlakçı kocası Ali'nin tatil için gittikleri köy evinde yaşadıkları anlatılıyor.