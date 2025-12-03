Gizli anlaşma mirastan etti

Enka Holding Şirketler Grubu'nun 2018 yılında hayatını kaybeden onursal başkanı Şarık Tara'ya karşı Ali Melih Nurluel babalık davası açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre Şarık Tara ile annesi Feriha Nesrin'in birlikteliğinden 1981 yılında Ali Melih Nurluel dünyaya geldi. O yıllarda Feriha Nesrin, Burhan Nurluel ile evliydi. O dönem Tara'nın Lale Tara ile evli olması nedeniyle Ali Melih Nurluel'in nüfusu evlilik içi çocuk olarak Burhan Nurluel'in nüfusuna kaydettirildi. Taraflar arasında babalık davası sürerken Şarık Tara 2018'de hayatını kaybetti. Mezarı açılarak alınan DNA örneğiyle yapılan testle Nurluel'in Tara'nın oğlu olduğu ispatlandı.

58 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili ilginç bir gelişme ortaya çıktı. Şarık Tara'nın, oğlu Ali Melih ile 2014'te bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. GÜNAYDIN'ın ulaştığı bilgilere göre, Şarık Tara, oğlu Ali Melih'ten para karşılığında mirasından feragat etmesini istedi. İsviçre'de yaşayan Ali Melih Tara ve Şarık Tara, 58 milyon dolar karşılığında anlaştı. Ali Melih, babasının mirasından feragat etti.

DAVA GÖRÜLDÜ

Ali Melih Tara, geçtiğimiz yıl ise Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Tara, babasının mal varlığının tespiti için dava açtı. Mahkemenin dosyayı kabul etmesiyle duruşma geçtiğimiz günlerde görüldü. Mahkemeye Ali Melih Tara ve tarafları temsilen avukatları katıldı. Savunmaların ardından dosya heyet tarafından karara bağlandı. Mahkeme Ali Melih Tara'nın mal varlığının tespiti için açtığı davayı reddetti. Mahkeme ret gerekçesinde, Tara ailesinin, Ali Melih Tara ile babası arasında 2014 yılında mirastan feragat ettiğine ilişkin anlaşmayı içeren belgeleri sunmasını gösterdi.

BABALIK DAVASI MEZAR AÇTIRMIŞTI

