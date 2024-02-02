‘Gökhan ile estetik iddiasına girdik’

Şarkıcı-oyuncu Selen Görgüzel, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Son dönemde Rafet el Roman, Gökhan Özen gibi ünlü isimlerin estetik operasyon yaptırması hakkındaki fikri sorulan Görgüzel, "Küçük müdahaleler ile her şey yapılabilir. Herkes kendini iyi hissetmek için saçını tarıyor, giyiniyor, bu da öyle. Ama kötü duruyorsa doktor hatasıdır. Yaptırdıktan sonra ötmesin kimse düdüklü tencere gibi" diyerek güldü."Estetik olmadım" diyen Özen ile iddiaya girdiğini belirten Görgüzel, şöyle devam etti: "Gökhan ısrarla yaptırmadığını söylüyor. Doktor analiz edecek ve yaptırdığına dair bir şey çıkarsa o kaybedecek iddiayı. O kadar emin ki kendisinden 'İstediğiniz doktora giderim' diyor, göreceğiz. Rafet El Roman'ın ise yüzü sakil duruyor. Kendine ait bir yüz anatomisi vardı."