Gökhan Türkmen’den müzik ziyafeti!

Yoğun geçen bir Türkiye turu ve yedi ayaklı , büyük ilgi gören Avrupa turnesinin ardından Gökhan Türkmen , sezonun en özel ve iddialı konserlerinden birine imza attı.

Binlerce kişinin h ep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği Türkmen konserinde, sahnede 10 evlilik teklifi yaşandı . Konserin başında eşi Sinem Türkmen'in doğum gününü kutlayan Gökhan Türkmen, kendisine yazdığı Derdim şarkısını söylemeden önce de 25 yıllık evli olduğu eşine ne kadar aşık olduğunu söyleyerek doğum gününü bir kere daha kutladı. Peyk grubunun solisti İrfan'ın anısına genç şarkıcı Beliz Durmuş'la Derdini Bul'u birlikte yorumlayan Türkmen'i seyircisi coşkuyla alkışladı.

Yoğun katılım sağlanan konserinde dinleyicilerine üç saat boyunca eşsiz bir müzik ziyafeti sunan Türkmen, "Bir Başıma " adlı yeni şarkısını da seslendirdi.

Gökhan Türkmen ve ekibi, Türkiye turnesinin Aralık ayı boyunca devam edeceğini ve 2026 yılı için takvimin de şimdiden oluşturulduğunu duyurdu.

Türkmen, 2026'da da yeni projeler ve özgün sahne şovlarıyla dinleyicileriyle buluşmayı sürdürecek .