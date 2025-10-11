Haberler Günaydın Haberleri ‘Görevimiz Tehlike’ bu ay dijital platformda
Giriş Tarihi: 11.10.2025

‘Görevimiz Tehlike’ bu ay dijital platformda

‘Görevimiz Tehlike’ bu ay dijital platformda
TÜRK Telekom'un televizyon platformu Tivibu, en zengin içerikleri sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Ekim ayında animasyondan aksiyona, komediden maceraya uzanan geniş bir yelpaze platforma dahil ediliyor. Bu ay Tivibu, 'Görevimiz Tehlike – Son Hesaplaşma'yı Kirala Satın Al seçeneğiyle ekranlara getiriyor. Tom Cruise'un canlandırdığı ajan Ethan Hunt, dünyayı tehdit eden büyük bir tehlikeyi önlemek için mücadele ediyor. Platformda, 'Lilo & Stiç' ve 'Thunderbolts' gibi yapımlar da yayınlanacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Görevimiz Tehlike’ bu ay dijital platformda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz