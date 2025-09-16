’Gözleri KaraDeniz’in oyuncusu Berk Ali Çatal’a prestijli ödül!

Dizide Sancar karakterine hayat veren genç oyuncu, 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nin verildiği törende "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.

Berk Ali Çatal, bu anlamlı ödülünü dizide Asiye Ana karakteriyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ayten Uncuoğlu'nun elinden aldı. Sahnedeki bu özel an hem oyuncular hem de izleyiciler için unutulmaz bir gurur kaynağı oldu.



Başarısıyla adından söz ettiren Berk Ali Çatal değerli ödül için izleyicilere teşekkür etti.