’Gözleri KaraDeniz’in oyuncusu Berk Ali Çatal’a prestijli ödül!

Giriş Tarihi: 16.9.2025 15:00 Son Güncelleme: 16.9.2025 15:05

atv ekranlarında beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı “Gözleri Karadeniz” dizisinin sevilen oyuncusu Berk Ali Çatal, kariyerine değerli bir başarı daha ekledi.

Dizide Sancar karakterine hayat veren genç oyuncu, 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nin verildiği törende "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.

Berk Ali Çatal, bu anlamlı ödülünü dizide Asiye Ana karakteriyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ayten Uncuoğlu'nun elinden aldı. Sahnedeki bu özel an hem oyuncular hem de izleyiciler için unutulmaz bir gurur kaynağı oldu.


Başarısıyla adından söz ettiren Berk Ali Çatal değerli ödül için izleyicilere teşekkür etti.

