GQ Türkiye’den görkemli ödül töreni

GQ Türkiye Men Of The Year 2024 ödül töreni önceki akşam Biscolata, Hemington, Peugeot, Hot Wheels, Ouchhh'ın katkılarıyla Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus'ta gerçekleşti.Bu yıl rutini kıran, ezberleri bozan başarılı insanların hikayelerine odaklanan MOTY'de 13 farklı kategorideki etkileyici isim ödül aldı. GQ Türkiye Men of the Year 2024 için çekilen ve ilk kez yayınlanan film büyük heyecan uyandırdı.Şükrü Özyıldız'ın sunuculuğunu yaptığı; Ece Sükan'ın kırmızı halı röportajlarını gerçekleştirdiği törende 13 farklı kategoride etkileyici isimler ödül aldı. Gecede Burak Berkay Akgül, Yusuf Dikeç, Emre Erdemoğlu, Zafer Algöz, Mehmet Akdağ, Burak Deniz, Can Hakko, Ekin Koç, Mert Demir, Afra Saraçoğlu, İlker Kaleli ve Gökçe Bahadır ödül aldı.Mert Demir 'Yılın Hype'ı' ödülünü rockstar Teoman'ın elinden aldı. Mert Demir; "Bu ödülü Teoman'dan alıyor olmak benim için çok çok değerli. Teoman bana 'Kalbinden ne geliyorsa onu yapman gerek' dedi" diye konuştu.Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, katıldıkları ödül töreninde hem neşeli halleri hem de samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Gazetecilerin uzun evliliklerinin sırrını sorması üzerine Pınar Altuğ espri yaptı: "Peki karıcığım! Haklısın karıcığım! Böyle dersen o evlilik uzun sürer."Ebru Şahin eşi Cedi Osman ile ayrılık iddialarını yalanladı: "Biz de okurken şaşırıp gülüyoruz. Her şey çok ama çok yolunda!"'Yılın Kadını' ödülünü kazanan Gökçe Bahadır, muhabirlerin, "Eşinizin kıyafetine karışır mısınız?" sorusuna gülerek yanıt verdi: "Ben biraz karışıyorum. Çok değil ama içine gömlek daha iyi olur. Bu daha iyi olur derim!"