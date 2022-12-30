Gülben Ergen-Erhan Çelik davasında flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

Gazeteci Erhan Çelik 2018 yılında boşandıktan bir yıl sonra ''Aldatılan eş'' konumuna düştüğünü, şarkıcı Gülben Ergen'in sosyal medya hesabından kendisi hakkında paylaşımda bulunduğunu iddia ederek 1 TL'lik tazminat davası açtı. Davaya karşılık Gülben Ergen avukatı Emek Emre aracılığıyla 1 Milyonluk tazminat davası açtı. Ergen, eski eşinin asılsız haberlerle linç kampanyası başlattığını anlattığı dilekçesinde ''Karşı taraf 'aldatıldığı'nedeniyle boşandığını ileri sürmektedir. Madem öyle bir durum oldu neden boşanma davasında bahsetmemiştir. Boşandıktan bir yıl sonra aldatıldığı iddiasıyla tazminat davası açmıştır'' dedi.İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karşılıklı tazminat davasına Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ve Erhan Çelik'in avukatı katıldı. Erhan Çelik'in avukatı, Gülben Ergen'in ''Kan görmüş köpek balığına benzeyen bu iftiracı, gözü dönmüş saldırganlarla mücadelem sessizce devam ediyor'' paylaşımının müvekkili Erhan Çelik'e yönelik olduğunu bu nedenle davalarının kabulünü talep etti.Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ise karşı tarafın iddialarını kabul etmediklerini, ispatlanmadığını, Gülben Ergen'in yaşanan olaylar sonucu manevi zarara uğradığını belirterek davalarının kabulüne karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Erhan Çelik'in 1 TL'lik tazminatın reddine, Gülben Ergen'in açmış olduğu 1 Milyonluk tazminat davasını kısmen kabul ederek Çelik'in 250 bin TL ödemesine karar verdi.