Gülşah Saraçoğlu kendisine hırsız diyen Deniz Akkaya’yı affetmedi

Deniz Akkaya geçtiğimiz yıllarda bir televizyon programında modacı Gülşah Saraçoğlu'na yönelik bir olayı canlı yayında anlatmıştı. Deniz Akkaya kendisinin haber kaynağı olduğunu söylediği bir kadının, Gülşah Saraçoğlu tarafından parasının çalındığını su sözlerle anlatmıştı. "Bu kadın döndü bana dedi ki 'Deniz hanım siz modacı Gülşah Saraçoğlu'nu çok seviyorsunuz ama o benim paramı çaldı. Hem de Nükhet Duru'nun evinde. Paramı kasaya koymuştum, hayatım boyunca biriktirdiğim bütün paramdı o. Hatta o parayla Fulya'da kendine bir yer açtı. Nükhet hanıma söyledim ama bir şey yapmadı. Çünkü araları çok iyiydi. İşte kadının bana söyledikleri bunlar"dedi. O sözlerin ardından Gülşah Saraçoğlu mahkemenin yolunu tuttu.

AKKAYA MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Gülşah Saraçoğlu kendisini hırsızlıkla itham eden Deniz Akkaya'yı affetmedi. Saraçoğlu İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Deniz Akkaya'ya yönelik manevi tazminat davası açtı. Dava İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Deniz Akkaya ve Gülşah Saraçoğlu'nun avukatları katıldı. Yapılan savunmaların ardından mahkeme dosyayı karara bağladı. Heyet Deniz Akkaya'nın sözlerinin ifade özgürlüğüne uymadığı, Gülşah Saraçoğlu'nun özel yaşamına saldırı niteliği taşıdığını belirtti. Mahkeme Deniz Akkaya'nın 50 bin TL Gülşah Saraçoğlu'na para ödemesine hükmetti.