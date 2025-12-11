Güneş, kazayla ilgili gerçeği öğrendi

atv'de salı akşamları ekrana gelen O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizi Gözleri KaraDeniz önceki akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 15. bölümde Azil'i vurulmaktan Sancar kurtarmıştır. Azil ve Güneş konuşup yeniden demeye ancak daha ağırdan almaya karar verirler. Fakat düğün günü terk edilmeyi hazmedemeyen Güneş, sürekli Azil'e laf sokar. Peri, İstanbul'a dönmemiştir. Azil ve Güneş ise tesadüfen gittikleri yerde büyük bir gerçeği, Güneş'in ailesinin aslında kaza değil bizzat öldürüldüklerini öğrenirler.