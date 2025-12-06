Günümüzün güzellik algısına mizahi bakış

Yelda Baskın'ın yönettiği, Tolga İskit, İlkin Tüfekçi, Ali Rıza Kubilay ve Can Esmereay'ın başrolleri paylaştığı 'Çirkin' adlı oyun, görkemli bir gala ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

Günümüz dünyasının hızla dönüşen estetik ve güzellik algısını mizahi bir dille ele alan oyun, ilk gösteriminde büyük ilgi gördü. Oyunda iki farklı karakteri canlandıran İlkin Tüfekçi'nin performansı davetlilerden tam not alırken, ekibin uyumu ve sahne dinamizmi de dikkat çekti. Gala gecesine katılanlar arasında Mustafa Denizli, Ragıp Savaş, Şenay Gürler, Semih Saygıner, Zeliha Berksoy ve Bilge Şen de vardı.