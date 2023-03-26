Hadise ailesini kaybeden çocuklar için sahnede

Şarkıcı Hadise, Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından organize edilen Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyasına 5 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşecek konseriyle destek oluyor. Sanatçı, konserinin tüm gelirini eğitime katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayacak. Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyası ile sayıları maalesef binlerle ifade edilen, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklarımızın gelecek için yeniden umut taşıyabilmeleri hedefleniyor. Kampanya çerçevesince çocuklarımız psikolojik, akademik, sosyal ve maddi olarak lise sonuna kadar, ortalama sekiz yıl boyunca desteklenecekler.