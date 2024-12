Hadise’den yeni albüm müjdesi

Hadise, önceki gün Harbiye'deki kongre merkezinde konser verdi. Ünlü şarkıcı, kendisini izlemeye gelen binlerce İstanbulluyu; "Hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz, bizleri yalnız bırakmadınız. Böyle bir geceyi sizler sold out yaptınız. 'Hâlâ heyecanlanıyor musun?' diyorlar. Evet hâlâ acayip heyecanlanıyorum. Böyle bir salonda, sold out bir konsere çıkmak her zaman heyecan verici" diyerek selamladı. Sanatçı geceye performansı ile damga vururken, 2025'de yeni albüm yayınlayacağını ve 'Fırtınam' isimli taptaze bir şarkı ile de albümün açılışını yapacağını ilk kez sahneden duyurdu.