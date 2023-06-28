Haftalık 2 milyon Euro’ya kiralanan mega yat Türkbükü’nde

Bill Gates ile ortak olan, fakat geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Paul Allen'ın lüks yatı, Ege sahillerinde boy göstermeye devam ediyor. Önceki gün Fethiye'ye ve Marmaris uğrayan Octopus isimli mega yat, daha sonra Türkbükü açıklarına demir attı. Özel bir firmaya satılan mega yat, şu sıralar haftalık 2 milyon 200 bin Euro'dan kiralanıyor.Monako'dan yola çıkan Cayman Adaları bayraklı 126 metre uzunluğundaki yat; helikopter pisti, denizaltı, dalış merkezi, sinema salonu, plaj kulübü, spor salonu ve su sporları gibi imkanlara sahip.