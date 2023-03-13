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Giriş Tarihi: 13.3.2023

Haluk Levent beni yalanlasınlar diye insanlara para teklif ediyor

Haluk Levent beni yalanlasınlar diye insanlara para teklif ediyor
AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'in yüzlerce kişiyi mağdur ettiğine dair iddialar öne süren ve mağdurlarla ilgili belgeler paylaşan Deniz Akkaya'dan yeni suçlama! Akkaya, Haluk Levent'in dolandırdığı kişilere, kendisini yalanlamaları için para teklif ettiğini söyledi ve bu iddialarıyla ilgili ses kayıtları paylaştı. Bugüne kadar Levent'in kendisine dava açamadığını çünkü haklı olduğunu söyleyen Akkaya, "Hakkımda herhangi bir dava açılmadığı halde bit gibi türeyen bazı hesaplar, sanki bana dava açılmış intibası vermeye çalışıyor" dedi.
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Haluk Levent beni yalanlasınlar diye insanlara para teklif ediyor
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