Harry Potter dizisi için geri sayım

'Harry Potter' dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Orijinal kitaplara sadık kalınarak hazırlanan dizide Weasley ailesinin çocuklarını canlandıracak oyunculardan ilk kare geldi.

GERÇEKTE DE KARDEŞLER

Dizide; Fred ve George Weasley ikizlerini, gerçek hayatta da kardeş olan Tristan Harland ve Gabriel Harland canlandıracak. Percy Weasley'i Ruari Spooner oynayacak, Ginny Weasley'e ise Gracie Cochrane hayat verecek. Weasley ailesinin diğer üyeleri olan Bill ve Arthur Weasley rollerinin henüz kimler tarafından oynanacağı ise henüz açıklanmadı.

10 YIL DEVAM EDECEK

Her sezonda bir kitabın işleneceğini ve 10 yılı aşkın süreceği açıklanan projede başrolleri Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) ve Arabella Stanton (Hermione Granger) üstleniyor. Harry Potter dizisi, 2027 yılında izleyiciyle buluşacak.