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Giriş Tarihi: 18.5.2024

‘Hayatımda hiçbir farklılık yok’

‘Hayatımda hiçbir farklılık yok’
Alİşan, önceki gün Bebek'te yeğeni Eyşan ile görüntülendi. 4 milyon değerindeki yeni aracından indikten sonra muhabirler ile sohbet eden şarkıcı, "Yeğenim geliyor, ben de onu bekliyorum. Onunla bir yemek yiyeceğiz. Yaz yaklaşıyor, sınavı var, ona hazırlanıyor kendisi" diye konuştu. Alişan hayatında bir farklılık olmadığını da dile getirerek, "Yeni şarkı, şarkıya stüdyoda kayıt, yeni program, program tanıtımı, şarkı tanıtımı, en sonda da eve gidiş ve kapanış. Bu şekilde hayatım hep devam ediyor" diyerek güldü.
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‘Hayatımda hiçbir farklılık yok’
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