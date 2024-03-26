Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu 'Mutfak Bahane' önceki gün sürpriz bir konuğu ağırladı. Yıllardır ekranlarda gözükmeyen Türk Halk Müziği sanatçısı Hülya Bozkaya, uzun bir aradan sonra ilk kez Mutfak Bahane'ye geldi.Yıllardır kanser hastalığı ile mücadele eden ve ekranlardan uzak kalan sanatçı, yaşadıklarını tüm gerçekliği ile ilk defa açıkladı. "Hayatta kalmam mucize" diyen Bozkaya, güzel sesi ile kült parçalarını seslendirerek bölüme damga vurdu.