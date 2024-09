Hayırlı evlat Jessica

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletine bağlı Paranacity'de doğan Jessica May, yıllar önce Türkiye'ye geldi. Rol aldığı bir dizinin ardından şöhrete kavuşan ve ülkemizde yaşamaya başlayan May, 2018 yılında Rizeli işadamı Hüseyin Kara ile evlendi.Yıllardır memleketi ile Türkiye arasında mekik dokuyan genç oyuncu, Brezilya'da yaşayan ailesine unutulmaz bir jest yaptı.MAYBrezilya Paranacity'de çocukluğunun da geçtiği 15 dönümlük çiftliği satın aldı. May, burayı, çiftçilik yapan ailesine hediye etti. May'in yıllardır çalışarak kazandığı parayla aldığı hediye, ailesini çok mutlu etti.Bu çiftliğin ailesinin en büyük hayali olduğu ve özellikle baba May'in eskiden beri burayı almak için çabaladığı ama başaramadığı öğrenildi.