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Giriş Tarihi: 19.9.2024

Hayırlı evlat Jessica

Yıllardır pek çok dizi ve filmde rol alan Jessica May, Brezilya’da yaşayan ailesine müthiş bir jest yaptı. Genç oyuncu, ailesinin yıllardır kirada oturduğu 15 dönümlük arazi üzerindeki çiftliği satın alıp onlara hediye etti

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Hayırlı evlat Jessica
TÜRKİYE'DE ŞÖHRET OLDU
Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletine bağlı Paranacity'de doğan Jessica May, yıllar önce Türkiye'ye geldi. Rol aldığı bir dizinin ardından şöhrete kavuşan ve ülkemizde yaşamaya başlayan May, 2018 yılında Rizeli işadamı Hüseyin Kara ile evlendi.




Yıllardır memleketi ile Türkiye arasında mekik dokuyan genç oyuncu, Brezilya'da yaşayan ailesine unutulmaz bir jest yaptı.




BABASININ EN BÜYÜK HAYALİ
MAY, Brezilya Paranacity'de çocukluğunun da geçtiği 15 dönümlük çiftliği satın aldı. May, burayı, çiftçilik yapan ailesine hediye etti. May'in yıllardır çalışarak kazandığı parayla aldığı hediye, ailesini çok mutlu etti.




Bu çiftliğin ailesinin en büyük hayali olduğu ve özellikle baba May'in eskiden beri burayı almak için çabaladığı ama başaramadığı öğrenildi.
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Hayırlı evlat Jessica
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