LADY Gaga'nın yeni albümü 'Mayhem'de yer alan 'How Bad Do U Want Me' şarkısı hayranlarını ikiye böldü. Şarkının vokal tarzı ve sözleri nedeniyle Taylor Swift'in izlerini taşıdığı iddia edildi. Swift'in şarkıya gizlice geri vokal yaptığı, hatta şarkıyı Gaga için yazmış olabileceği öne sürüldü. Bazı hayranlar, bu duruma olumlu yaklaşırken, bazıları ise hayal kırıklığına uğradı.