Hazine bulundu geçmişin sırları ortaya çıktı!

'Aile Saadeti' önceki akşam onuncu bölümüyle ekrana geldi. Yeşilçam'ın unutulmaz 'Gulyabani' sahnesine nostaljik bir selam gönderilen bölüm, dün akşamın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. 10. bölümde; Ada hem Tekin'le hesaplaşmak hem de intikam planını sürdürmek konusunda kararlıdır. Konağa yaptığı ziyaretle ev halkına şok bir açıklama yaptı: Konağın yarısı artık onundu! Tekin'in kızı olduğunu ilan eden Ada, kırgınlıklarını dile getirse de kimseyi evden çıkarmak istemediğini söyledi. Harun ve Emin, define arayışlarını sürdürürken gizemli bir sandığa ulaştı. Sandıktan çıkan şifreli kâğıt Murat tarafından çözülünce, konağın kaderini değiştirecek yeni bir macera başladı. Üçlü, kağıttaki izleri takip ederek yeni bir şifreli metne daha ulaştı.