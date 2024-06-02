Hep bir ağızdan söylediler

Dolu Kadehi Ters Tut (DKTT), önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Konserde dinleyicisini 'Madem' şarkısıyla selamlayan DKTT, binlerce kişilik hayran ordusuyla konser boyunca şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Coşkulu kalabalığın bir an olsun yerinde durmadığı konser enerji dolu geçti. En son çıkardıkları şarkıları 'Ölene Dek'i de söyleyen grup, alkış yağmuruna tutuldu. Dinleyicisine sürpriz yapan DKTT, Selin Geçit'i sahneye davet ederek 'Olabilirdik' şarkısına düet yaptı. Öte yandan DKTT'yi dinlemeye gelenler arasında Tolga Çevik, eşi Özge Çevik ve kızları Tuna Çevik de vardı.