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Giriş Tarihi: 4.7.2023

Hulusi Akar ‘Kuruluş Osman’ setini ziyaret etti

Hulusi Akar ‘Kuruluş Osman’ setini ziyaret etti
Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi gören Bozdağ Film Platoları, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretçileri Osmanlı'nın kuruluş dönemine götürüp onlara keyifli bir deneyim sunarak, unutulmaz bir macera yaşatan platoyu Milli Savunma eski Bakanı Hulusi Akar da ziyaret etti. Bozdağ Film'in sahibi senarist yapımcı Mehmet Bozdağ bu ziyarette Hulusi Akar'a eşlik etti.



Mehmet Bozdağ, "Milli Savunma eski Bakanımız, Ak Parti Kayseri Milletvekili Sayın Hulusi Akar platomuzu ziyaret etti. Sayın Akar'a oyuncularımıza ve tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederiz. Bozdağ Film Platoları'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Riva'da sizleri de bekliyoruz" dedi.
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Hulusi Akar ‘Kuruluş Osman’ setini ziyaret etti
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