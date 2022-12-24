Ayvalık'ta zamanını geçiren Hülya Avşar, gazetecilere konuştu. Avşar, "Tatile geldim, fırsat buldukça kaçıyorum. 2023, her zamanki gibi sağlık, sıhhat, anı yaşayabilmeyi öğrenmek, güzel düşünmeyi ve bakmayı bilmek önemli. Bunları getirsin" dedi.

"SEVİYORUM KLİBİMİ"

Avşar'a 'Yeni klibiniz çok konuşuldu" hatırlatması yapılınca görüşlerini açıklayan Hülya Avşar, "Aslında orda çıplaklık yok. Çıplaklık hissi veriyor olabilir. Dengelemek lazım, çok severek ve bilerek yaptım. Seviyorum da klibimi" dedi.

TEKLİF YAĞIYOR

Zaman zaman farklı şehirlerde konserlere çıkacağını söyleyen Avşar, yeni film ve dizi tekliflerinin olduğunu da söyledi.

Hülya Avşar'dan yeni klip yorumu: "Çıplaklık hissi veriyor olabilir" | Video