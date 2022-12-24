Hülya Avşar'dan yeni klip yorumu: "Çıplaklık hissi veriyor olabilir" | Video

Hülya Avşar, zamanını geçirdiği Ayvalık'ta gazetecilere yeni klibi ile ilgili açıklamada bulundu. Muhabirlerin, 'Yeni klibiniz çok konuşuldu" demesi üzerine Avşar kızı, "Aslında orda çıplaklık yok. Çıplaklık hissi veriyor olabilir" dedi.