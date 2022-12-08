Hülya Avşar’ın rol arkadaşı bir yazılımcı!

Sanatçı Hülya Avşar'ın yeni şarkısı 'Anlatma' bugün tüm dijital platformlarda yayınlandı. Avşar kızı sözü Şebnem Sungur'a, müziği Sezgi Erciyas'a ait şarkıya kendisinin yönettiği bir klip çekti. Klipte Avşar'a sürpriz bir oyuncu eşlik etti.Sanatçı yürüyüş yaparken karşılaştığı Murat Altan'a, klibinde oynaması için teklifte bulundu. Daha önce hiçbir oyunculuk deneyimi olmayan, bir yazılım firmasında çalışan Altan teklifi kabul etti ve Avşar'la kamera karşısına geçti. Klipte Hülya Avşar için özel bir yatak üretildi. Çekimleri İstanbul Maslak'ta bir stüdyoda yapılan klipte 50 kişilik bir ekip görev yaptı.