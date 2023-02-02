İçki çalan sinemacının 10 yıl hapsi istendi

İstanbul'un en eski sinema salonlarından olan, 33 yıldır varlığını sürdüren Beyoğlu Sineması'nın işletmecisi Utku Ögetürk, 11 Ocak akşamı İstanbul Beyoğlu'ndaki lüks bir market zincirine gitti. İddiaya göre marketin alkollü içecek reyonundan bir şişe alarak marketten gizlice çıkan Ögetürk, çalışanlar tarafından fark edilmedi. Aynı akşam başka bir lüks market zincirinin mağazasına giren Ögetürk, burada da alkollü içecek reyonundan bir adet içecek şişesi aldı ve marketin çıkışına yöneldi. Çalışanlar tarafından durdurulan Ögetürk, suçüstü yakalandı.Gözaltına alınan genç adam, şişeyi çaldığını kabul ederek ve ücreti ödeyerek marketlerin zararını giderebileceğini kaydetti. Ögetürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sinemacı hakkında, 'Bina altında muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçundan dava açıldı. 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Ögetürk, Asliye Ceza'da yargılanacak.Soruşturma kapsamında ifadesi alınan işletmeci Utku Ögetürk borcunu ödemeyi kabul ederek, kendinden utandığını ve pişman olduğunu ifade etti. Ögetürk'ün tutukluluk hali sürüyor.