Oyuncu Onur Atilla ve yeni sevgilisi Nez, Maslak'taki bir kültür-sanat merkezinde birlikte oyun izledi. Çıkışta otopark mkapısında görüntülenen çift gazetecilerin sorularını yanıtladı. Nez, "Onur bey sizin yüzünüzden mi boşandı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kısa süre önce boşanmış, biz çok tesadüf bir araya geldik. Arkadaşlığımız başka bir şeye dönüştü, bu kadar. Arkasında bir şey arayıp insanları çok üzüyorsunuz." Onur Atilla ise "Boşanmanızın Nez'le bir ilgisi var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Boşanmamın hiçbir kadın veya üçüncü şahısla ilgisi yok. Bir karı-kocanın, bir anne babanın karşılıklı anlaşması diyelim. İhanet bize göre değil!"