‘İkiden Sonra’ya haciz davası Batman’dan geldi

Burak Buluç'tan şok suçlama! Genç besteci, Demet Akalın'ın seslendirdiği 'İkiden Sonra' isimli şarkısının 2011 yılında bestelediği 'Sihirbaz' isimli şarkıyla neredeyse aynı olduğu iddiasıyla dava açtı.İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran besteci maddi tazminat talep etti.Mahkeme dosyaya bilirkişi atadı. İki farklı bilirkişi, bestenin kopyalandığını belirten rapor hazırladı. Mahkeme geçtiğimiz günlerde kararını açıkladı ve Cansu Kurtçu'nun Burak Buluç'a 22 bin 500 lira tazminat ödemesine hükmetti. Buluç, alacağının tahsili için Batman'dan icra davası açtı.CANSU Kurtçu, söz konusu bestenin çalıntı olmadığını belirtti. Kültür-sanat eserlerinde kullanılan temaların genellikle aşk, sevgi, ayrılık, yalnızlık ve özlem gibi duygular olduğu için bestelerin birbirine benzeyebileceğini söyledi. Kurtçu, suçlamaları asla kabul etmediğini ifade etti.