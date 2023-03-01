İKSV’den destek paketi

İKSV, 18 Mart'taki Tamino konseri de dâhil olmak üzere tüm 2023 bütçesinden, deprem bölgesinde kültür-sanat alanındaki çalışmalar için kullanılmak üzere kaynak ayıracak. Bu kaynakla yaratılan İKSV Enstrüman Destek Fonu, deprem felaketinden etkilenen müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine enstrüman temin etmek için kullanılacak. Deprem sırasında bölgede olup şu anda başka okullara nakil olan tüm öğrenci ve öğretmenler İKSV Enstrüman Destek Fonu'na başvurabilecek. Başvurular 30 Mayıs'a kadar yapılabilecek. Ayrıca daha önce İstanbul Bienali'ne katılmış sanatçıların özel olarak ürettiği eserlerin sınırlı sayıdaki baskıları, önümüzdeki günlerde, geliri deprem bölgesinde kullanılmak üzere özel bir müzayedede yer alacak. Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü kapsamında bölgedeki tiyatro toplulukları, yazarlar, yönetmenler ve oyunculara toplam 300.000 TL tutarında destek sağlanacak.