İlham veren beşinci kahraman Halide Edip Adıvar

TOÇEV'IN hayata geçirdiği, daha çok kız çocuğunun hak ettikleri eğitimi almalarını desteklemek hedefiyle yola çıkan 'Puduhepa'nın Yeni Kız Kardeşi' projesinin; Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak ilham veren 5. bebeği, bir Kurtuluş Savaşı kahramanı olan Halide Edip Adıvar olarak belirlendi.Bu özel kahraman bebeğin kıyafet tasarımını Fırat Neziroğlu, kıyafetlerin dikimi ve el işçiliğini Nevruz Köyü Kadınları Kooperatifi emekçileri, kitabın yazar ve çizerliğini ise Demet Kılıç üstlendi. Bebeklerin üretimini ise deprem bölgesindeki kadınlara istihdam sağlama hedefiyle Antakya'da yaptırılıyor.