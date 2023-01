Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunumuyla A Para'da yayınlanan Biz Bize programına Aldatmak dizisi oyuncusu Asena Girişken ile Paraya Hayır adlı tiyatro oyununda rol alan Nejat Uygur, Tara Tokel ve Giray Ayla katıldı. Programa Irmak Arıcı ve Ozan Ünlü de şarkılarıyla renk kattı.Canlandırdığım Yeşim karakteri için gelen yorumlar çok güzel. Örneğin, "Sana gıcık oluyoruz" dediklerinde mutlu oluyorum. İlk kez bu kadar kötüyü oynuyorum, çok zevkli. Yeşim benden çok farklı biri. Sınırlarım, hayal gücüm genişliyor. Yeşim bana çok şey öğretti.Set ortamımız çok deneyimli isimlerden oluşuyor. Çok şanslıyım. Vahide hanımla Mustafa beyle karşılıklı sahnelerimizin olması benim için çok büyük şans, inanılmaz zevkli onlarla oynamak.Oyunculuk eğitimi aldığım yere şimdi eğitim veriyorum. Komedi tarafımın daha güçlü olduğunu düşünüyorum, komediyi deneyimlemek istiyorum. Oyunculuk dışarıdan çok kolay para kazanılan bir şeymiş gibi gözüküyor. Tutku eksikliği var gençlerde. İçlerindeki ateş yanmıyor. Ben kimseyi oyuncu yapamam kendi çabanızla olacaksınız diyorum hep. Burnunu yaptırdığın zaman iyi oyuncu olmayacaksın, donanımınla olacaksın.Ben veteriner hekimim aslında. Uzun süredir yazıyordum. Bir aldatma süreci yaşadım ve sonrasında yazdığım şarkı internette patladı. 'Gece Gibi Gönlün' şarkısının buralara geleceğimi düşünmezdim. Şu an 130 milyon dinlenmeye ulaştı. Ablam müzik öğretmeni. Babam da eve bir müzisyen yeter deyip konservatuvar okumama izin vermedi.Eskiden sadece yaşadıklarımı yazabiliyordum şimdi başkasının dediklerinden de etkilenip yazabiliyorum. Şarkı yazıyorum ertesi gün yeni şarkı ne zaman diye soruluyor. Çok hızlı tüketiyoruz her şeyi. O yüzden albüm yapamıyorum.Özellikle türkülerde o kadar derin sözler var ki, onların yanında bizim yazdıklarımız çok değerli değil gibi geliyor. Türkü söylemeyi çok seviyorum.Küçüklükten beri dedemin babamın oyunlarını izleyerek büyüdüm, onları taklit ederek bu işi sevdim. Soyadımın yükünü hiç taşımadım. Bu işi severek yapıyorum. Benim için güldürü çok önemli. Hala dedemin yaptıklarını izliyorum, onu örnek alıyorum hâlâ. Halkı güldürmek istiyoruz. Seyircinin mutlu ayrılması çok önemli. Yarın akşam galamız var, herkesi bekleriz.162 milyon Euro büyük ikramiyeyi kazanan adamın eşini oynuyorum. Parayı almak istemeyen eşini ikna etmeye çalışıyor. Bu oyun benim ilk profesyonel oyunum, çok şanslıyım. Halen konservatuvarda okuyorum, tiyatroya devam etmek istiyorum.Uygur Sanat Tiyatrosu'nun çocuk oyunlarında oynayarak başladım. Şu an Paraya Hayır oyunuyla yetişkin tiyatrosunda rol alıyorum. Çocuk oyunlarını küçümsememek lazım. Biz çok profesyonelce kaliteli işler yapıyoruz.