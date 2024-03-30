İlk kez görüntülendi

Çiğdem Batur, önceki gece sevgilisi Gökhan Keser ile ilk kez görüntülendi. Çift, aşk soruları hakkında konuşmadı. Batur, yurt dışındaki yaşamından bahsetti. Oyuncu, "Londra'da bir oyunculuk akademim ve bir PR şirketim var. Londra'da olmak benim için biraz da huzur. Müzikallere gidiyorum, müzelere gidiyorum şehri de geziyorum ama Türkiye'yi oradayken çok özlüyorum. Sosyal çevre ve ailenin olduğu yer bence önemli. Ben sosyal çevrem ve aileme düşkün birisiyim. Buraya da gelip deşarj oluyorum. 1-2 ay daha da buradayım şimdilik" dedi.