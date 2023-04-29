İlkin Tüfekçi’den imalı yanıt

Oyuncu İlkin Tüfekçi, önceki gün Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Tüfekçi, ALS hastalığı ile mücadele eden babası İlyas Tüfekçi'nin sağlık durumuyla ilgili, "Dalgalı geçiyor açıkçası. Bu gün iyi diyorum, beş dakika sonra farklı bir şey oluyor. Şükürler olsun hayatta" diye konuştu. Geçtiğimiz aylarda adı Çağatay Ulusoy ile aşk iddialarına karışan Tüfekçi, "Özel hayatımla gündeme gelen birisi değilim. Bir şey konuşmayayım ki, yeni bir şeye gebe bırakmayayım mevzuyu. Bir şey yok diyeyim" diyerek imalı bir yanıt verdi.